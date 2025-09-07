Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del sábado en Río Turbio se vio alterada por un principio de incendio vehicular que, gracias a la rápida respuesta de los bomberos, no pasó a mayores. El hecho ocurrió pasadas las 22:15 horas en la calle 28 de Noviembre, donde un Ford Fiesta Max comenzó a arder en la zona del motor. La intervención inmediata de la División Cuartel 9 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fue determinante para sofocar las llamas antes de que se propagaran al resto del vehículo o a las viviendas cercanas.

Según pudo saber La Opinión Austral, dos efectivos llegaron en pocos minutos al lugar tras el llamado de emergencia y lograron controlar el fuego con precisión, evitando que se generara una situación de mayor riesgo. El accionar no solo impidió la destrucción total del automóvil, sino que además garantizó la seguridad de los vecinos que, con preocupación, se habían acercado a observar lo ocurrido.

El siniestro, de carácter accidental, se habría originado en el motor del vehículo, aunque aún se investigan las causas exactas. Lo cierto es que, más allá de los daños materiales, el hecho no dejó personas lesionadas, lo que trajo alivio a la familia propietaria del rodado y a quienes residen en la zona.

El operativo se desarrolló de manera eficiente y sin contratiempos, reflejando el profesionalismo del cuerpo de bomberos, que en cada intervención pone en juego no solo su preparación técnica, sino también su compromiso con la comunidad. La escena del sábado fue un recordatorio de la importancia de contar con equipos de emergencia bien entrenados y equipados, capaces de responder con rapidez ante situaciones inesperadas.