En la mañana de este martes, Río Gallegos fue escenario de un amplio operativo preventivo que buscó reforzar las medidas de seguridad en el circuito de paquetería y transporte de encomiendas. La División Canes del Departamento de Orden Urbano Zona Sur, junto con personal especializado en Narcocriminalidad, llevó adelante inspecciones simultáneas en las instalaciones de Correo OCA y Transporte Oro Negro, dos de las empresas con mayor movimiento logístico en la capital santacruceña.

Según pudo saber La Opinión Austral, la intervención, que se extendió durante varias horas, se enfocó en la revisión de depósitos y áreas de almacenaje donde se concentra el volumen principal de paquetes que circulan a diario por la provincia. En un contexto donde el tráfico ilegal de sustancias suele valerse de canales de envío para intentar burlar controles, este tipo de dispositivos se ha vuelto una herramienta clave dentro de las estrategias de prevención.

Los Canes Detectores de Sustancias Prohibidas cumplieron un rol central en el operativo. De acuerdo con el protocolo vigente, realizaron pasajes operativos sobre la paquetería, recorrieron los sectores de recepción y clasificación, y trabajaron junto al personal técnico que supervisó cada procedimiento. La presencia de los animales entrenados permitió agilizar la inspección y mantener un alto nivel de precisión en la detección olfativa, uno de los métodos más eficaces en tareas de control.

Tal como informaron fuentes policiales, el operativo arrojó como resultado la ausencia de hallazgos vinculados al transporte de drogas u otros elementos prohibidos. Si bien no se produjo ninguna incautación, los responsables remarcaron que este tipo de procedimientos tiene un valor preventivo indispensable: desalentar maniobras ilícitas, reforzar la vigilancia y garantizar que la cadena logística continúe funcionando dentro del marco legal.