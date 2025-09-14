Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un ciudadano de 53 años se acercó hasta las instalaciones de la Comisaría de la localidad de Puerto Deseado y denunció a un hombre por amenazas proferidas a través de una llamada telefónica. El caso está relacionado con la venta de una camioneta Toyota Hilux 2015 que se realizó hace aproximadamente un año.

Según la denuncia, el denunciante recibió una llamada alrededor de las 12:54 horas desde el número (+549 297-412 2682), perteneciente a un hombre que se identificó comoel comprador de la camioneta que era de su hija y que, la misma, le vendió hace algunos meses.

En la comunicación, el denunciado reclamaba por desperfectos mecánicos en la camioneta y exigía que el damnificado se hiciera cargo del arreglo. Ante la negativa, el hombre comenzó a proferir amenazas, manifestando que incendiaría su inmueble y el de su hija.

Finalmente, el hombre expresó sentir temor por los términos utilizados por el comprador de la camioneta y solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y/o contacto. La Comisaría de Puerto Deseado está investigando el caso.