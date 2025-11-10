Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron a un llamado de emergencia por un hombre descompensado en la vía pública. Al llegar, se encontraron con una escena distinta: el sujeto, en evidente estado de ebriedad, reaccionó con violencia e intentó agredir físicamente a los efectivos. Fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial, donde quedó aprehendido por resistencia a la autoridad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que, el hecho se registró alrededor de las 03:50 horas sobre calle Congreso al 500, en la capital santacruceña, luego de que el Centro de Despacho 911 recibiera una alerta sobre un presunto caso de descompensación. Ante la posibilidad de una emergencia médica, se comisionó un móvil policial para verificar la situación. Sin embargo, al arribar al lugar, los uniformados se toparon con un hombre que dormía en la vereda y que, lejos de requerir asistencia sanitaria, se encontraba en avanzado estado de ebriedad.

Al intentar identificarlo y darle las indicaciones correspondientes, el individuo se tornó agresivo, insultó a los efectivos y procuró agredirlos físicamente, por lo que debió ser reducido en el suelo y esposado. Según fuentes policiales consultadas, el procedimiento demandó la intervención de un segundo patrullero y la presencia del oficial de servicio para controlar la situación.

Una vez contenido, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde ingresó a las 04:30 horas como Aprehendido Judicial por resistencia a la autoridad. Luego de ser identificado, se constató que tenía domicilio en Río Gallegos.

Desde la sede judicial de turno, a cargo del secretario Pablo Benítez del Juzgado de Instrucción N°2, de turno este mes, se dispuso que el aprehendido recuperara su libertad una vez cumplidos los plazos legales, previo a fijar domicilio. No obstante, el episodio quedó asentado en las actuaciones preventivas de la policía