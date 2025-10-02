Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El miércoles por la tarde, la rutina del tránsito en las afueras de Río Gallegos se vio alterada por un hecho que, de no mediar la rápida actuación de los bomberos, pudo haber terminado en un accidente serio. Un cartel publicitario, ubicado estratégicamente sobre la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 53, comenzó a ceder por efecto del viento, fenómeno que en la capital santacruceña no da tregua y suele provocar complicaciones en la vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, la alerta fue recibida pasadas las 17:30 horas y, de inmediato, una dotación del Cuartel 19° de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz se hizo presente en el lugar. Allí constataron que la estructura metálica presentaba un alto riesgo de desprendimiento, lo que significaba una amenaza directa para quienes circulaban por ese sector. Sin perder tiempo, los efectivos procedieron a asegurar el cartel con alambre y refuerzos de emergencia, logrando estabilizarlo y neutralizar el peligro en cuestión de minutos.

La tarea demandó aproximadamente 45 minutos de trabajo, culminando a las 18:20 horas. Durante la intervención, el tránsito fue controlado de manera preventiva, con el objetivo de evitar que algún conductor se viera sorprendido por la situación. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales, lo que dejó en evidencia la eficacia de la acción.

En Río Gallegos, donde el viento alcanza ráfagas intensas que muchas veces superan los 80 km/h, no resulta extraño que carteles, techos o chapas sueltas se conviertan en un riesgo.