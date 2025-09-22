Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma de la mañana del lunes en Río Gallegos se vio interrumpida por un accidente vehicular que obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Berutti y Defensa, en el corazón del barrio Del Carmen, donde un utilitario terminó volcado sobre uno de sus costados tras un siniestro que aún se investiga. La intervención rápida de los bomberos, personal policial, agentes de tránsito y médicos del Hospital Regional evitó consecuencias mayores y permitió restablecer el orden en pocos minutos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio tuvo lugar cuando, por razones que todavía no fueron esclarecidas, dos vehículos colisionaron en esa transitada esquina de la ciudad capital.

Bomberos trabajando en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar al lugar, los efectivos de la División Cuartel Central de Bomberos de la Policía constataron que uno de los rodados había quedado cruzado en la calle, apoyado sobre su lateral. Inmediatamente se trabajó en la desconexión de las baterías de ambos vehículos para prevenir un posible incendio o cortocircuito, medida clave en este tipo de emergencias.

El conductor del utilitario, que presentaba golpes leves, fue asistido en primera instancia por los bomberos y luego derivado al Hospital Regional de manera preventiva. Según confirmaron fuentes médicas, no se registraron heridas de gravedad, lo que llevó tranquilidad a familiares y transeúntes que se habían acercado a observar la situación. La presencia del personal sanitario resultó fundamental para descartar cualquier complicación posterior.

Según pudo saber este diario, el operativo también contó con la colaboración de la Comisaría Segunda, que dispuso el corte preventivo de las calles aledañas, y de Tránsito Municipal, que se ocupó de controlar la documentación de los rodados involucrados.

En este punto, se confirmó que ambos conductores contaban con la totalidad de los papeles al día, lo que evitó secuestros vehiculares y facilitó que, una vez liberada la calzada, los automovilistas pudieran retirar sus unidades por sus propios medios.

Testigos ocasionales señalaron que el vuelco del utilitario generó un gran revuelo en el barrio, ya que la imagen del vehículo apoyado sobre uno de sus costados resultó impactante. Sin embargo, el rápido accionar de los bomberos permitió no solo asegurar la zona sino también devolver la normalidad al tránsito en cuestión de minutos. Al cabo de una media hora, el corte preventivo fue levantado y la circulación volvió a ser fluida en el sector.

La mecánica del siniestro aún es motivo de investigación. Las autoridades policiales trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis de posibles cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo la colisión. Hasta el momento, se desconoce si alguno de los conductores incurrió en una maniobra indebida o si las condiciones de la calzada influyeron en el accidente.