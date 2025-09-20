Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos se encuentra atravesada por un dato alarmante que revela la magnitud de un delito difícil de dimensionar pero de enorme impacto social: en el último mes se realizaron doce allanamientos por casos de tenencia de material de abuso sexual infantil, lo que equivale a un procedimiento casi cada dos días.

El número surge de un relevamiento realizado por La Opinión Austral a partir de los operativos efectuados el 26 de agosto en el marco del operativo internacional Aliados por la Infancia V.

Aquella jornada significó un despliegue sin precedentes: diez allanamientos simultáneos en Río Gallegos. El saldo fue contundente: cuatro personas mayores de edad demoradas, cuatro menores puestos bajo resguardo judicial y un importante secuestro de dispositivos electrónicos. En total, se incautaron catorce celulares, once pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, consolas de videojuegos y televisores con material ilícito.

Allanamiento en calle Felix Riquez al 900 en Río Gallegos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Ese mismo mes, pero fuera del operativo internacional, se concretó otro procedimiento en el barrio Fátima, donde también se secuestraron celulares, notebooks, pendrives, CPU y una tablet, todos con contenido de interés para la causa.

La seguidilla tuvo continuidad este viernes, cuando la DDI de Río Gallegos llevó adelante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de la jueza Yamila Borquez, en el marco de un reporte emitido. El operativo se desplegó en un domicilio de la calle Félix Riquez al 900, donde reside una pareja joven, y de manera paralela se requisó un vehículo del mismo predio.

La pesquisa permitió incautar una computadora y un teléfono celular, ambos considerados elementos clave para determinar la vinculación con la causa. En la vivienda se encontraban dos menores de edad, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Defensoría de Menores y a la Dirección de Niñez, quienes garantizaron el resguardo de los niños. La pareja involucrada fijó domicilio y quedó supeditada al proceso judicial.

Uno de los allanamientos por tenencia de material de abuso sexual infantil, en Río Gallegos en agosto de este año.

Este último procedimiento pone en evidencia la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra delitos digitales. El sistema CyberTipline, que conecta reportes de organismos internacionales con autoridades locales, permitió detectar la actividad ilícita y actuar con celeridad.

Con estos hechos, en menos de un mes Río Gallegos acumuló doce allanamientos por la misma causa, un número que enciende una señal de alerta en la comunidad y que marca la urgencia de redoblar los esfuerzos.

Otro de los detenidos en “Aliados por la infancia V”. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El titular de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos, se refirió con crudeza a esta problemática: “El análisis es bastante sensible para nosotros, para el gobierno, para cualquier ciudadano. Es una cuestión muy humana y en especial la vulnerabilidad de los niños, que es una forma de que tenemos que combatir entre todos: vecinos y gobierno, la justicia y la fuerza de seguridad, para darle respuesta y tratar de erradicar este flagelo que es tan sentido para la humanidad“