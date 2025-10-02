Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a M. B. a dos años y seis meses de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes, desestimando la acusación inicial de comercialización. Su hermano, L. B., que llegó a juicio bajo la misma imputación, fue absuelto por falta de acusación fiscal.

El caso se inició en 2018 a partir de una denuncia anónima. El 9 de noviembre de aquel año en un allanamiento en una vivienda del Barrio 52 Viviendas de Río Gallegos resultó en el secuestro de poco más de 600 gramos de marihuana.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, en el domicilio se encontraban los hermanos M. B. y L. B., ambos con estudios secundarios incompletos y dedicados a trabajos informales de albañilería y pintura para ganarse la vida. La fiscalía los imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La defensa de los hermanos B. fue contundente desde el primer día del juicio: la demora de siete años para juzgar un hecho sin complejidad violaba la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. “El proceso se había visto completamente diluido“, argumentó el defensor, Gastón Morillo, quien subrayó que sus asistidos siempre estuvieron a derecho y nunca obstaculizaron la causa.

Uno de los policías que habían llegado a declarar dijo no recordar haber participado en la causa.

La fiscalía, por su parte, atribuyó las demoras a la pandemia de COVID-19 y a la supuesta falta de colaboración de los imputados para concretar pericias. El nudo de la causa giró en torno a si los más de 600 gramos de marihuana estaban destinados a la venta.

Agentes afuera de la casa allanada en el 2018. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La acusación fiscal se apoyó en tareas de vigilancia policial que hablaban de supuestos “pasamanos”, en el hallazgo de dinero y en mensajes de texto extraídos del celular de M. B.. Sin embargo, durante el debate oral y público, este andamiaje probatorio comenzó a desmoronarse.

El fiscal federal Julio Zárate hablando con La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Los policías que testificaron admitieron que las observaciones se hacían de noche, a unos 100 metros de distancia, y no pudieron recordar detalles precisos. Las fotos aportadas, según la defensa, no mostraban con claridad ninguna transacción ilegal. Uno de los oficiales, incluso, no recordaba haber participado en la causa y solo reconoció su firma en el acta.

Ante la orfandad probatoria, la fiscalía dio un paso atrás. En su alegato, Julio Zárate retiró la acusación contra L. B., quien fue absuelto de inmediato. Para M. B., sin embargo, mantuvo la imputación por comercio y pidió una pena de 4 años de prisión. Finalmente, el tribunal se inclinó por la postura de la defensa. El juez Luis Giménez, en un fallo unipersonal, consideró que si bien estaba probada la tenencia de la sustancia por parte de M. B., persistía una “duda insalvable” sobre si el objetivo era venderla.

La condena fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso y la obligación de cumplir reglas de conducta, como fijar residencia y no abusar de alcohol o estupefacientes. Para graduar la pena, se tuvieron en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes penales de M. B., sus vínculos familiares y una historia de vida marcada por dificultades.