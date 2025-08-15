Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las primeras horas de este viernes, el silencio de la madrugada en Río Gallegos se vio interrumpido por una situación que pudo haber tenido consecuencias graves. Personal del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz debió acudir de urgencia a una vivienda ubicada en la calle Berutti al 200, tras recibir un llamado de alerta de vecinos preocupados por la presencia de fuego en un calefactor y un fuerte olor a gas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, al arribar al lugar, los bomberos constataron que el caño de evacuación del calefactor no estaba correctamente conectado, lo que provocaba una importante pérdida de gas. La situación se agravaba por una práctica riesgosa que, aunque común en algunos hogares ante las bajas temperaturas, constituye una amenaza directa para la vida: el uso del horno de la cocina como método de calefacción. Este recurso, aparentemente inofensivo para algunos, puede generar monóxido de carbono, un gas letal, invisible e inodoro que actúa silenciosamente, provocando intoxicaciones graves y, en muchos casos, la muerte.

La intervención fue rápida y coordinada. Los efectivos de Bomberos aseguraron la vivienda, cortaron las posibles fuentes de riesgo y dieron aviso inmediato a personal de la empresa Camuzzi, que se hizo cargo de la reparación y control de la fuga. El operativo concluyó sin heridos, pero con un claro recordatorio para la comunidad: la calefacción hogareña, mal utilizada, puede convertirse en una trampa mortal.

Desde la Superintendencia de Bomberos se insistió en un mensaje que no admite descuidos: nunca se debe utilizar el horno ni otro artefacto de cocina para calefaccionar el hogar, y ante cualquier sospecha de pérdida de gas, es indispensable ventilar el ambiente y llamar de inmediato tanto a los bomberos como a la empresa prestadora del servicio. “La prevención es la mejor herramienta”, subrayaron las autoridades.