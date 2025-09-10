Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, la Policía de Santa Cruz realizó un operativo en Río Turbio y el Paraje Julia Dufour, en el marco de una investigación por amenazas calificadas y posible violación a la Ley 26.485.

El procedimiento incluyó allanamientos, requisas personales y vehiculares, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local. Participaron la División Comisaría Yacimiento Río Turbio, la División Fuerzas Especiales Zona Sur y la División de Investigaciones Cuenca Carbonífera.

Durante los operativos se secuestraron armas de fuego cortas y largas de distintos calibres, municiones, armas blancas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sustancias presuntamente prohibidas, que dieron positivo en el test orientativo de Cannabis Sativa.

Uno de los investigados fijó domicilio tras el hallazgo de sustancias vegetales, mientras que los restantes quedaron a disposición del magistrado, con obligación de establecer domicilio.

Entre el 8 y 9 de septiembre se realizaron ocho allanamientos, todos con resultados positivos, asegurando elementos de interés que permanecen bajo custodia judicial.