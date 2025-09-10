Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este martes, la Policía de Santa Cruz realizó un operativo en Río Turbio y el Paraje Julia Dufour, en el marco de una investigación por amenazas calificadas y posible violación a la Ley 26.485.
El procedimiento incluyó allanamientos, requisas personales y vehiculares, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local. Participaron la División Comisaría Yacimiento Río Turbio, la División Fuerzas Especiales Zona Sur y la División de Investigaciones Cuenca Carbonífera.
Durante los operativos se secuestraron armas de fuego cortas y largas de distintos calibres, municiones, armas blancas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sustancias presuntamente prohibidas, que dieron positivo en el test orientativo de Cannabis Sativa.
Uno de los investigados fijó domicilio tras el hallazgo de sustancias vegetales, mientras que los restantes quedaron a disposición del magistrado, con obligación de establecer domicilio.
Entre el 8 y 9 de septiembre se realizaron ocho allanamientos, todos con resultados positivos, asegurando elementos de interés que permanecen bajo custodia judicial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario