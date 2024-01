Roban un auto con una beba de tres meses adentro y en la huida la arrojan con la sillita al asfalto

Delincuentes asaltaron a una familia y le robaron el auto cuando en el interior aún quedaba una beba de 3 meses, a quien arrojaron al asfalto en su sillita cuando huían, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió la noche del pasado martes, a las 22.30, frente a una casa situada en Garibaldi 4480.

Los voceros detallaron que un matrimonio llegó al domicilio a bordo de un Peugeot 307 gris, en el que iban con sus tres hijos de 12 y 8 años y una beba de 3 meses que iba en su sillita, asegurada en el asiento trasero.

En esas circunstancias, la familia fue abordada por delincuentes armados que descendieron de un Peugeot 207 y, bajo amenazas, robaron el auto en cuyo interior aún permanecía la beba.

Tras recorrer unos metros, y al percatarse de la existencia de la niña, los delincuentes detuvieron la marcha del auto y uno de ellos arrojó al asfalto a la beba en su silla, tras lo cual continuó con la huida junto a sus cómplices.

La beba fue inmediatamente rescatada por sus padres y se encuentra ilesa.

Esta mañana, su madre, Lorena, contó al Canal Todo Noticias (TN) que "los delincuentes estaban armados" y que fue una secuencia "de terror".

"Fue todo de terror, solo recordarlo. Empecé a gritar por mi beba. Ella estaba en el asiento de atrás con la sillita como corresponde", relató la mujer en la puerta de su domicilio.

"Me volvió el alma al cuerpo por cuando vi que me bajan a la nena. Mis otros dos hijos ya estaban abajo y mi nene estaba entrando al gato", añadió Lorena, quien recordó que en ningún momento vio llegar a los delincuentes hasta que los increparon armados y a los gritos.

"Yo sólo gritaba por mi bebita que había quedado en la parte trasera. El auto no me importaba, sólo quería que bajaran a la beba", aseguró.

La denuncia del hecho fue radicada por las víctimas en la comisaría de Villa Luzuriaga y por el momento ni los delincuentes ni el auto fueron localizados.

La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza. (Télam)