Roban un auto con una niña de ocho años en Llavallol y aparece 4 horas después en Puerto Madrero

Varios delincuentes armados robaron hoy un auto en el que circulaban un matrimonio con su hija en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y se llevaron cautiva a la niña de 8 años que se hallaba durmiendo en el asiento trasero, quien finalmente apareció sana y salva cuatro horas después en la zona porteña de Puerto Madero, a más de 30 kilómetros de distancia, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho comenzó cerca de las 6 de esta madrugada en Ramón Pareta y Germán Kurth, en esa localidad del sur del conurbano bonaerense, y por el caso la policía informó que hay cuatro personas demoradas.

Según las fuentes, todo se inició cuando un hombre, su esposa y su hija de 8 años circulaban a bordo de un Ford Ka color gris y aparentemente fueron sorprendidos por varios delincuentes armados que le cruzaron un auto con intenciones de robo.

Las fuentes policiales aseguraron que dos de los ladrones obligaron al hombre y a la mujer a bajar de su vehículo y se lo llevaron, sin percatarse que en asiento trasero se hallaba durmiendo la hija del matrimonio.

Ante la desesperación por lo ocurrido, las víctimas alertaron al teléfono de emergencia 911, por lo que se montó un operativo de seguridad en busca del automóvil, que los delincuentes dejaron abandonado en Río Gallegos y Castex, en Monte Grande.

Sin embargo, la niña no fue hallada y la sospecha es que los delincuentes la subieron a otro auto y se la llevaron cautiva.

Los padres contaron a los investigadores que la niña vestía una remera color verde, con un short de jean también de color verde, tenía pelo rubio largo y rulos, y se emitió un alerta de búsqueda de la que intervinieron distintas comisarías y fuerzas de seguridad.

Recién unas cuatro horas después, la niña fue abandonada sana y salva en la avenida Elvira Rawson de Dellepiane al 400, próximo al estacionamiento del Casino flotante de Puerto Madero, a unos 30 kilómetros del lugar donde se inició el robo.

Fuentes de la investigación dijeron que la niña logró contarle a los investigadores que la habían llevado hasta allí en un auto y que la dejaron junto a una mujer, que ya no estaba.

Otras voceros de la pesquisa explicaron que la niña aún conservaba su teléfono celular, con el cual pudo llamar a su madre para avisarle que estaba bien.

Pasadas las 10.30, la nena ya se había reencontrado con su madre y a resguardo por personal policial de la comisaria vecinal 1E de la Policía de la Ciudad, que tiene jurisdicción en la zona, y se convocó a una ambulancia del SAME para ser trasladada de manera preventiva al Hospital Argerich.

En tanto, personal de la policía bonaerense trabajaba esta mañana en el lugar donde fue hallado el auto Ford Ka de las víctimas en busca de rastros de los delincuentes.

Fuentes policiales aseguraron que por el caso fueron demoradas cuatro personas, dos de las cuales se presume que participaron de manera directa en el robo del automóvil y la privación ilegal de la libertad de la menor de edad.

Además, los investigadores intentaban hallar cámaras de seguridad que pudieran hacer captado el momento del robo, como así también del lugar donde fue abandonado el automóvil y del recorrido que pudo haber realizado el grupo delictivo con su víctima.

Es que el lugar donde fue abandonada la niña sana y salva es una zona con mucha seguridad y con cámaras de seguridad, por lo que ahora los pesquisas se aprestaban a analizar filmaciones de todo Puerto Madero. (Télam)