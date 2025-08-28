Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz y la Justicia investigan un robo cometido en las últimas horas en el Tribunal de Cuentas.

El hecho se registró en las últimas horas del miércoles.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y la Comisaría Primera. Posteriormente, fue requerido el trabajo de la División Criminalística para buscar indicios y elementos de prueban que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido.

Según pudo conocer La Opinión Austral del lugar se sustrajo un equipo de computación.

Tomó la causa el juzgado de turno. Se analizarán las cámaras de seguridad del lugar y de las inmediaciones para identificar y dar con el o los involucrados en el robo.