Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma de la mañana en Río Gallegos se vio interrumpida este viernes por un operativo policial que derivó en la detención de dos hombres sospechados de haber sustraído computadoras del Tribunal de Cuentas de la provincia. El hecho, que despertó preocupación por la vulnerabilidad de un organismo clave para el control administrativo y financiero, fue rápidamente esclarecido gracias al trabajo de las áreas investigativas y técnicas de la Policía de Santa Cruz.

El comisario mayor Luis Alcides Bordón, subjefe de la fuerza, confirmó la novedad en diálogo con LU12 AM680 y destacó el accionar de los efectivos. “Sí, efectivamente un arduo trabajo que viene realizando nuestra policía en base a sus áreas técnicas, sus áreas investigativas y de seguridad, se logró poner a disposición de la Justicia a dos personas del sexo masculino que son los autores del hecho”, afirmó. Según precisó, uno de los sospechosos fue aprehendido en las últimas horas, mientras que el segundo ya se encuentra también bajo custodia judicial.

Agentes de la DDI ingresando al domicilio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El robo había generado inquietud desde el primer momento, no solo por la pérdida material sino por tratarse de equipos de trabajo pertenecientes a una institución de relevancia en la vida pública santacruceña. En ese sentido, la pesquisa avanzó con rapidez.

Bordón remarcó la labor conjunta de las distintas divisiones policiales y resaltó el compromiso del personal: “Un arduo trabajo que felicito también a nuestro personal policial por el trabajo que ha desarrollado desde el momento de tomar conocimiento del hecho. Tanto Criminalística, a través de las huellas que se levantaron en el lugar, como la parte de investigaciones, realizaron un trabajo minucioso que nos permitió tener resultados concretos”.

Si bien desde la fuerza advirtieron que la causa continúa en etapa de investigación, confirmaron que los dos detenidos ya fueron puestos a disposición de la Justicia provincial. “Lo importante es que el hecho está esclarecido y tenemos a las personas involucradas a disposición de la Justicia. Son mayores de edad, serían dos por el momento, y ya se encuentran alojados en dependencias policiales”, precisó el subjefe.