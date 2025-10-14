Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital de Santa Cruz volvió a ser escenario de un importante operativo policial que arrojó resultados positivos en el marco de una causa por robo. El hecho investigado ocurrió el fin de semana en las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear, ubicado sobre la calle Piloto Rivero al 1200, donde desconocidos ingresaron y sustrajeron distintos elementos de valor, entre ellos un compresor de aire.

A partir de la denuncia radicada por las autoridades del establecimiento, el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de la jueza Yamila Borquez, ordenó una serie de diligencias investigativas a cargo de la División de Investigaciones (DDI) de la policía provincial.

Según pudo saber este diario, los agentes analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, tomaron testimonios y realizaron un exhaustivo relevamiento de los alrededores, lo que permitió orientar las sospechas hacia un domicilio de la calle La Manchuria al 1300 apenas a unos pocos metros del centro de medicina nuclear.

El compresor recuperado por la DDI. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con las pruebas reunidas, la magistrada dispuso un allanamiento judicial, el cual se concretó en horas del mediodía de este martes. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron prendas de vestir que coincidían con las utilizadas por el autor durante el robo, según los registros fílmicos analizados. En el lugar también fue aprehendido un hombre identificado como el principal sospechoso del ilícito, quien fue trasladado a sede policial y posteriormente puesto a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, las pesquisas continuaron y permitieron localizar el compresor robado, el cual había sido vendido a un tercero de buena fe. Esta persona, al conocer el origen del elemento, colaboró con las autoridades y entregó voluntariamente el equipo, que fue incautado como parte de la causa.

El momento en el que se realizaba el allanamiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Fuentes policiales señalaron que, por disposición de la jueza interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes para identificar formalmente al detenido, incluyendo la toma de huellas dactilares, la confección de su planilla prontuarial y la verificación de antecedentes tanto a nivel provincial como nacional. Cumplidos los trámites legales, se dispuso su libertad bajo el compromiso de fijar domicilio y quedar a disposición del Juzgado hasta tanto se resuelva su situación procesal.