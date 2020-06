Rompió el silencio la mujer que destruyó el auto de su prometido

Jessica Moskalink encontró el auto de su prometido Daniel Osvaldo Conte en la puerta de un hotel de Río Gallegos y lo destruyó con una pala parrillera.

“A la casa no vuelvas nunca más, te c... en tus hijos y en tu mujer”, le gritó ella en ese momento y el episodio terminó con una denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia. Daniel se presentó en esta dependencia para declarar por lo acontecido. Jessica también fue y solicitó medidas restrictivas.

Horas más tarde y ante la proliferación de la noticia, la mujer hizo un descargo en sus redes sociales. "Bueno ahora resulta que me escrachan por roba maridos también. Quiero hacer mi descargo: yo no robé el marido de nadie", empieza el escrito.

"Tampoco me van a sacar a mis hijos, ya que yo desde que nacieron están a cargo mío. Soy una mina laburadora y una excelente madre que siempre la peleé a la par de mis hijos para que nada les falte", destacó.

Dijo que "los problemas judiciales que tenga con los padres de mis hijos son aparte. De todas maneras, jamás le pedí nada a nadie para alimentar a mis hijos. Sé muy bien cómo soy como madre y como mujer y más de una o uno no se pondría mis zapatos", advirtió.

En esa línea, señaló que "tampoco soy una mina que busca hombres con plata ya que yo todo lo que tengo lo tengo gracias a que laburé toda mi vida y con mi plata de mi esfuerzo me fui comprando mis cosas. A mí nadie me regaló nada ni fui una mantenida. Me gané las cosas yo sola y la gente que me conoce perfectamente sabe mi historia", agrega.

Por otro lado, debió aclarar un trascendido respecto de que su hermana era la mujer que se encontraba junto a Conte en el hotel. "Quiero aclarar también que mi hermana no estaba en ese hotel anoche, ella se encontraba en una cena de una amiga y decidió llevar a sus sobrinos a comer con ella, osea mis hijos, creo que la gente habla por hablar y para hacer maldades o de pura envidia o bronca que nos tienen y quieren ensuciarnos", deslindó.

Por último, pidió a sus contactos que viralicen su publicación y terminó: "De todas maneras por más palabras que hablen y digan, jamás pudieron"