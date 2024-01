Sacaba el vehículo tras festejar el Año Nuevo y lo matan de un balazo en la cabeza para

Un hombre de 37 años fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando sacaba el auto de la casa de un familiar tras los festejos de Año Nuevo en el partido de Merlo, y los investigadores sospechan que pudo tratarse de un ajuste de cuentas debido a que a la víctima no le robaron nada, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer a las 5.30 en la puerta de la casa situada en la calle Nolasco Flores, entre Almirante Brown y Hurtado, de barrio Matera, del citado distrito del conurbano bonaerense.

Según los voceros, la víctima, identificada como Ramón Adán Zurita, sacaba su auto Nissan del garaje de la casa de un primo cuando recibió un balazo en la cabeza.

Los voceros dijeron que los agresores llegaron al lugar a bordo de un auto Chevrolet Corsa y que, tras balear a Zurita, se dieron a la fuga.

Los pesquisas creen que por la mecánica del ataque y el hecho de que no se haya concretado el robo de ninguna pertenencia de la víctima, el crimen fue cometido en el marco de un ajuste de cuentas. añadieron los voceros consultados.

No obstante un familiar le dijo a la policía que cree que hombre fue atacado porque se resistió al robo, lo cual también es materia de investigación.

Los investigadores de la comisaría 3ra. de Merlo trabajaban en la búsqueda de imágenes del hecho tomadas por las cámaras de seguridad municipal y privadas de la zona.

En tanto, los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, a cargo de la causa, esperaban para hoy el resultado de autopsia y de demás diligencias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Otra de las pistas que se investiga es si el atraque pudo estar vinculado al trabajo de la víctima en una casa de citas de la zona oeste, dijo un vocero. (Télam)