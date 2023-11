"Salgo un cachito y ahora vengo", lo último que le dijo a su pareja la mujer asesinada en Baradero

El esposo de Magalí Gómez, la mujer hallada asesinada y calcinada en un campo de la localidad bonaerense de Baradero, contó hoy que lo último que ella le dijo la noche previa al crimen fue "salgo un cachito y ahora vengo" y que casi una hora después le llegó un mensaje de Whatsapp desde su teléfono, que le apareció como eliminado.

Además, en diálogo con el canal TN, Martín Habbeger (30) dijo que su mujer, con quien tuvo un hijo de ahora 3 años, venía manteniendo contacto por la red social Facebook con un hombre, a quien cree que esa noche salió a conocer.

Por otra parte, el viudo minimizó el hecho de que Magalí lo haya denunciado tiempo atrás por violencia de género, lo que llevó a que la Justicia dispusiera una restricción perimetral en su contra a principios de este año, y aseguró que ellos "convivían".

El fiscal que investiga el crimen de Gómez (33), Vicente Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero, dijo en las últimas horas que no encontró elementos que vinculen al marido con el hecho y aseguró que "hay cámaras de seguridad que respaldan" sus dichos.

De acuerdo al relato formulado esta mañana a TN por Habbeger, el sábado último se encontraba con su mujer y poco antes de la medianoche ella se "estaba contactando con un tal Juan Pelallo por Facebook".

Esa persona, "le manda mensajes a ella de encontrarse, ofertándole una suma de dinero de 30.000 pesos", detalló el marido de la víctima, quien dijo que a continuación Magalí le dijo "salgo un cachito y ahora vengo" y se fue.

"Sale a las 2 de la mañana de acá, supuestamente iba a la vuelta acá de mi casa y 2.48 me llega un mensaje eliminado. Me entré a preocupar de si le había pasado algo, entré a llamarla, a mandarle mensajes y nunca me respondió", continuó el esposo de Gómez.

"Esto arrancó todo el sábado a la noche, supuestamente la red social de Facebook de Juan Pelallo es un perfil trucho, pero no me llamó la atención porque era una intriga que tenía ella de saber quién era la persona, tal vez para hacer una denuncia, no se", narró Habbeger.

Consultado sobre la denuncia por violencia de género que Magalí le hizo a principios de año, el hombre aseguró que fue "un mal entendido" y minimizó el hecho al vincularlo con una cuestion de dinero vinculada a la manutención del hijo en común de ambos.

Magalí fue vista por última vez a unos 700 metros de su casa de Baradero y a unas 15 cuadras de donde luego fue hallado su cuerpo calcinado.

El fiscal Gómez había asegurado anteayer al medio de Baradero TH Producciones que están trabajando para ver "si hay cámaras que permitan determinar el pasaje de la víctima por una calle en particular y qué fue lo que pasó a partir del último momento en el que fue vista" y agregó que el cadáver de la mujer fue hallado en un basural, circunstancia que "contaminó la escena del crimen".

El asesinato de Gómez se conoció el último domingo por la mañana luego de que dos recicladores urbanos encontraron un cadáver prendiéndose fuego en la calle Alfredo Cossi al 5400, de la mencionada localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, por lo cual dieron aviso a las autoridades policiales.

En esas circunstancias, acudió al lugar personal de la comisaría de Baradero, que constató el hecho y dio intervención a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y a la Policía Rural local.

Horas más tarde, Habbeger denunció la desaparición de su concubina y reconoció su cuerpo luego de verificar que tenía sus zapatillas y tatuajes en una de sus piernas. (Télam)