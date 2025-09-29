Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo estuvo marcado por el temporal que azotó a gran parte de la provincia de Santa Cruz, donde ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de emergencia. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta naranja se cumplió con creces y dejó como saldo una intensa jornada para la Superintendencia de Bomberos de la Policía provincial, que registró nada menos que 56 intervenciones en un solo día.

Según pudo saber La Opinión Austral, los efectos del viento se hicieron sentir de manera desigual en el territorio, aunque la capital provincial encabezó la lista de llamados. Por ejemplo, en Río Gallegos, el Departamento Zona I atendió 30 situaciones vinculadas a voladuras de techos, desprendimientos de estructuras, daños en viviendas y otros incidentes generados por la violencia de las ráfagas. En barrios como San Benito, Evita y 499 Viviendas, vecinos debieron recibir la asistencia de bomberos para asegurar chapas y evitar mayores riesgos.

Uno de los techos que se había desprendido. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El panorama no fue muy distinto en otras localidades. El Departamento Zona III, que abarca a las localidades de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Comandante Luis Piedra Buena, acumuló 23 servicios en pocas horas. Allí los equipos trabajaron en la sujeción de canaletas, reparación provisoria de techos dañados y remoción de árboles caídos que obstruían calles y accesos. La colaboración de la Policía local y de vecinos fue clave para dar respuesta rápida a cada emergencia.

La tapa de La Opinión Austal reflejó las secuelas del temporal.

En la región cordillerana también se sintió el impacto del temporal. El Departamento Zona IV registró dos intervenciones, una en El Calafate y otra en El Chaltén, ambas relacionadas con desprendimientos de estructuras menores. En tanto, la División Cuartel 6ª de Pico Truncado debió actuar en un episodio puntual, completando el mapa de despliegue provincial.

Basura que quedó “pegada” al alambrado de la cancha Enrique Pino. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El fenómeno no solo generó daños materiales, sino también alteraciones en la vida social y cultural de Santa Cruz. Tal como informó La Opinión Austral, el viento obligó a suspender la fecha de la Liga de Fútbol Sur, una decisión que afectó a jugadores y simpatizantes que cada fin de semana se congregan en las canchas de Río Gallegos y alrededores. La medida fue tomada para resguardar la seguridad tanto de los deportistas como del público.