Este domingo, la provincia de Santa Cruz vivió una jornada marcada por la intensidad de los vientos que azotan la región, obligando a un despliegue sin precedentes de los cuerpos de bomberos locales y a la coordinación con la Policía para minimizar riesgos y daños. La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional se tradujo en una serie de intervenciones que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

Desde temprano, el Departamento Zona III de Bomberos desplegó sus dotaciones en diversas localidades afectadas. En Gobernador Gregores, la División Cuartel 10° intervino rápidamente para asegurar techos y aleros de varias viviendas, incluyendo inspecciones en la Casa de la Cultura, y reforzar ventanas rotas. La movilidad del PRIO 136 permitió cubrir múltiples puntos críticos en la localidad, evitando que los efectos del viento se tradujeran en incidentes mayores.

Uno de los techos que estuvo por desprenderse. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En Comandante Luis Piedra Buena, la División Cuartel 15° enfrentó situaciones complejas, como el desprendimiento total de un techo, donde las chapas fueron sujetadas con estacas y alambres, y la estabilización de canaletas, puertas y ventanas sueltas en viviendas deshabitadas, además, se aseguró un cartel de publicidad que estaba por volarse. También en la misma localidad pero horas después se voló un techo y se aseguró un poste de luz, afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas.

Por su parte, en San Julián, la caída de un árbol sobre la calle Saavedra al 1200 requirió la intervención del personal de la División Cuartel 3, reflejando la magnitud de los efectos del temporal sobre la infraestructura urbana. En la misma ciudad, los agentes de Bomberos debieron realizar una inspección preventiva en el Gimnasio Club Atlético San Julián por alerta de chapas sueltas. Se constató que estaban correctamente sujetadas.

Un bombero durante uno de los requerimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En la localidad de Puerto Santa Cruz, agentes de la División Cuartel 7 debieron asegurar un poste con riesgo de caída, con colaboración de operarios de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y aseguraron algunas chapas sueltas y elementos en viviendas indicaron desde la Superintendencia de Bomberos de la Policía de la Provincia.

La basura quedó contra el alambrado de la cancha Enrique Pino. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Respecto de la ciudad de Río Gallegos, se pudo saber que en horas de la tarde, en el corazón del barrio Ayres Argentinos, se cayó la estructura de una casa en construcción. La Opinión Austral pudo saber que el suceso tuvo lugar en la esquina de las calles 2 y 63. En el caso intervino el personal de la Comisaría Séptima de Policía y de la Unidad 24 de Bomberos, afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas. Horas más tarde, se supo de la existencia de un poste que estaba por caer en La Paz al 1200, en el corazón del barrio Belgrano. Allí agentes de la Comisaría Cuarta de Policía y la Unidad Segunda de Bomberos, debieron intervenir.

En el mismo sentido, pasadas las tres de la tarde y debido a las inclemencias climáticas, las actividades deportivas fueron suspendidas en la capital de Santa Cruz. Este diario pudo saber que la AIFB decidió suspenden los partidos de primera y de sexta división.

Los bomberos controlando que una chapa no se vuele. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En Pico Truncado, personal municipal y de la Unidad Sexta de Bomberos trabajaron en calle Don Bosco al 700 procurando sujetar el cartel de un comercio del lugar. Según pudo saber este diario, las fuertes ráfagas de vientos registradas en la ciudad hicieron que el elemento se moviera de su posición habitual, representando un peligro para transeúntes y automovilistas. La circulación por esa arteria estuvo momentáneamente interrumpida.

Caleta Olivia no estuvo exenta de intervenciones por las fuertes ráfagas de viento. Cerca del mediodía, una dotación del División Cuartel 5° acudió al la sucursal local de una conocida cadena de hipermercados, tras el aviso de una chapa suelta en el cartel, lo que representaba un riesgo por la acción del viento. Allí se desplegó la escalera de dos tramos y se procedió a doblar y anclar la chapa a los estructurales con alambre y tenaza, neutralizando el peligro de una voladura de techo sobre la vía pública.

Efectivos durante una de las tantas intervenciones del domingo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La coordinación entre bomberos y la Policía local fue clave para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes, mientras los equipos evaluaban daños y tomaban medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Las ráfagas de viento, que según el SMN alcanzaron hasta 120 km/h, provocaron la intervención de bomberos a lo largo de la jornada.