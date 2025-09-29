Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vecinos del barrio Evita de Río Gallegos expresaron su preocupación al observar desde sus hogares que el techo del b, ubicado en el corazón del barrio, parecía estar volando debido a las intensas ráfagas de viento del domingo. Ante la alarma, se comunicaron con La Opinión Austral para informar sobre la situación.

El equipo de La Opinión Austral se dirigió al lugar y constató que al menos tres operarios se encontraban en el techo del corralón. Al dialogar con el encargado del negocio, este explicó que las tareas realizadas eran preventivas. Debido a los fuertes vientos del día anterior, las chapas del techo vibraban, y con la disminución de la intensidad del viento, aprovecharon para realizar tareas de mantenimiento y evitar daños mayores.

Operarios trabajando sobre el techo del Hipertehuelche. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El encargado enfatizó que no hubo voladura de techo ni riesgo para la seguridad de los vecinos. Las tareas fueron parte de un protocolo habitual de mantenimiento ante condiciones climáticas adversas.

Luego, La Opinión Austral pudo constatar mediante imágenes que llegaron a esta redacción que efectivamente se había volado el techo.

Pronóstico del clima en Río Gallegos y Santa Cruz

Tras un domingo con fuertes vientos que provocaron voladuras de techos y caída de árboles en Río Gallegos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso amarillo por viento para la jornada de hoy, lunes 29 de septiembre. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.

Para mañana, martes 30 de septiembre, el SMN ha emitido un nuevo aviso amarillo por viento desde las 12:00 hasta las 17:59 ART. Se pronostican condiciones similares, con vientos fuertes del sector oeste y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se aconseja tomar precauciones adicionales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Es importante que los residentes de Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz se mantengan atentos a las actualizaciones del SMN y tomen las medidas necesarias para protegerse durante estos eventos climáticos adversos.