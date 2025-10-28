Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escena se repite con frecuencia en los márgenes de Río Gallegos: animales de gran porte deambulando cerca de las rutas o barrios periféricos, con el riesgo latente de provocar accidentes o generar daños. Esta vez, la intervención policial se registró en la mañana del martes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de varios caballos sueltos en las inmediaciones del barrio Forestal, una zona residencial donde la convivencia entre lo urbano y lo rural suele cruzar sus límites.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante la alerta, el personal de la División Operaciones Rurales Río Gallegos, dependiente del Departamento de Seguridad Rural, se desplazó al lugar con un móvil y un carro de arrastre. Al llegar, los efectivos confirmaron la presencia de quince equinos que se encontraban peligrosamente cerca de la cinta asfáltica, representando un riesgo tanto para los conductores que circulaban por la zona como para los propios animales.

Con la colaboración de los agentes y utilizando técnicas de arreo, los caballos fueron guiados hacia los corrales de la División, donde quedaron secuestrados y a disposición del Juzgado de Faltas Municipal. Según fuentes policiales, las tareas se desarrollaron sin incidentes y finalizaron alrededor de las 12:20 horas.

El procedimiento se enmarca dentro del plan de control y prevención que la Superintendencia de Policía de Seguridad viene aplicando en distintos puntos de la capital santacruceña, en respuesta al aumento de denuncias por la presencia de animales sueltos en sectores urbanos.