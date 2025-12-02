Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos volvió a quedar bajo la lupa este fin de semana luego de que la Agencia Provincial de Seguridad Vial detectara seis casos de alcoholemia positiva en uno de los principales ingresos a la ciudad. Los controles, desarrollados en el puesto de Güer Aike, forman parte del trabajo permanente de fiscalización y prevención que el Gobierno provincial sostiene en rutas y accesos estratégicos para garantizar una circulación segura.

El operativo se desplegó entre la noche del viernes y la tarde del domingo, en un período donde el flujo vehicular aumenta considerablemente por actividades recreativas, traslados familiares y movimientos turísticos que caracterizan la zona sur de la provincia. En ese contexto, los agentes realizaron test de alcoholemia, verificaciones documentales y revisiones vehiculares, buscando detectar situaciones de riesgo que puedan derivar en siniestros viales.

Según informaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en el puesto de control de Güer Aike se registraron seis conductores con niveles de alcohol. Cada caso constituye una infracción grave que, además de vulnerar la normativa vigente, pone en peligro la vida de terceras personas y compromete la seguridad de la ruta. Las actuaciones fueron labradas en el momento y se aplicaron las medidas correspondientes, que incluyen retención del rodado, suspensión del permiso de conducir y sanciones económicas, de acuerdo con el grado de alcohol detectado.

Los controles fueron acompañados por equipos del Ministerio de Seguridad, que destacó la importancia de sostener una presencia constante en las rutas provinciales. La cartera remarcó que la prevención vial no puede limitarse a momentos específicos del año, sino que debe ser un trabajo sostenido y articulado entre organismos y fuerzas que intervienen en la seguridad pública.