El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Santa Cruz conmemoró su 7mo Aniversario e inauguró oficialmente su nueva sede de la Jefatura, donde funcionarán todas sus dependencias.

En el acto central, que se desarrolló en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo participaron el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli; el presidente del IDUV, Cristian Mansilla; y el director ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial, Insp. Gral. Alejandro Roque Carrasco junto a autoridades provinciales, representantes de las fuerzas armadas, municipales, personal penitenciario, familiares e invitados.

En la ocasión, el ministro Prodromos manifestó: “Estamos muy contentos, trabajando como todos los días, tratando de ampliar la estructura”.

Respecto a la importancia de la nueva sede, ubicada en el viejo edificio del IDUV, señaló que “en el lugar, donde estaba el personal, está muy hacinado. Hoy, tiene una estructura mucho más grande y eso hace también al trabajo de cada uno de los integrantes del personal penitenciario que lo hicieron todo a pulmón, como se hace en todo el Estado Provincial. Trabajar a pulmón para levantar la provincia“.

Por otra parte, Prodromos se refirió al compromiso del Gobierno con la seguridad y la formación del personal: “Históricamente nunca se habían hecho los exámenes físicos para todo el personal del Ministerio de Seguridad, este año se está trabajando en eso”.

Respecto a las gestiones que se llevan adelante sobre seguridad y lucha contra el delito, indicó: “Estamos trabajando muy fuerte en la seguridad, mensualmente son muchos los allanamientos por el tema de droga y por robo. No aflojamos, vamos a seguir trabajando. Queremos que quienes andan por el mal camino se enderecen, porque nosotros siempre vamos a estar atrás de los que hacen las cosas mal”.

Proyecto de ampliación

Además, adelantó los planes que se están diseñando para la ampliación de la capacidad de alojamiento de las personas privadas de libertad: “Estamos armando un proyecto. Tenemos muchos privados de la libertad. Estamos en una ampliación que seguramente va a ser en zona norte y zona sur”.

Además, subrayó el enfoque en la reinserción social: “Entendemos también que los privados de la libertad tienen que tener condiciones dignas porque cuando salgan tienen que insertarse en la sociedad con trabajo, y ese es el camino que estamos siguiendo, más allá de los errores que cometieron, tenemos que cuidarlos y sacarlos como buenas personas”.

Cabe mencionar que se firmó un acta compromiso entre el Servicio Penitenciario y el IDUV para la continuidad de las obras del edificio de la calle Don Bosco y se entregaron equipos informáticos y presentes.