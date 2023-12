Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un aberrante hecho fue juzgado en las últimas horas en la zona norte del país y tiene injerencia con Santa Cruz, debido a que una de las víctimas es de Río Gallegos.

La causa tiene como imputado y ahora malviviente confeso a AR, un hombre de 26 años de edad sobre quien pesaban unas terribles carátulas en su contra que tenían como damnificadas a menores de edad, además de la tenencia de pornografía infantil con la que extorsionaba a las víctimas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales y judiciales, además de lo consignado por medios de la provincia de Salta, se pudo establecer que AR estaba imputado en dos causas que tramitan en la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia. Una de ellas, por la comisión del delito de sextorsión en perjuicio de una menor de edad, residente en Santa Cruz y la otra, por tenencia de M.A.S.I (material de abuso sexual y o explotación infantil).

Según consignó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la representante penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años como autor de los delitos de sextorsion en perjuicio de una menor de edad y como autor del delito de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil.

Una de las causas se inició por una averiguación preliminar a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), por la posible comisión del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil a través de Internet, donde -tras un allanamiento realizado en su vivienda- se encontró en poder del acusado una importante de cantidad de videos obtenidos de terceros. Si bien en un un principio se pensó que pudo haber producido esos registros fílmicos en alguna oportunidad, agravando su situación procesal, finalmente, tras los peritajes realizados se determinó que no se evidenciaba producción local.

En la otra causa, llegó acusado de extorsionar a una menor de edad con material con contenido sexual a cambio de dinero y que tuvo origen en la ciudad de Río Gallegos, según pudo saber este diario.

El juicio

Finalmente, durante un debate que se realizó esta semana, el juez Marcelo Rubio a cargo de la causa en Salta, pudo conocer la estrategia que usaría AR en busca de una merma en la pena que le podrían imponer. El imputado usó su derecho a declarar y realizó una declaración lisa y llana sobre todos los delitos de los que se lo acusaba.

Luego de recibir la confesión del acusado, el magistrado deliberó y decidió imponer una pena de cinco años y seis meses de prisión de ejecución efectiva par AR