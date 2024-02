Suspenden imputación y derivan a un psiquiátrico a la madre de beba muerta hallada en un contenedor

La joven de 18 años que había sido detenida en la ciudad de Rosario tras el hallazgo del cadáver de su beba de 4 meses en un contendedor de residuos, fue derivada hoy a un hospital psiquiátrico por orden judicial tras suspenderse la imputación, informó el Ministerio Público de la Acusación.

Así lo resolvió el juez penal Gonzalo Fernández Bussy luego de que la fiscalía y la defensa coincidieron en que la mujer “presenta un estado dudoso en cuanto a la comprensión del acto de imputación de cargos”.

Si bien no fue declarada inimputable, el magistrado resolvió suspender la audiencia de imputación “debido a que en principio no comprendería los actos que se llevan adelante en la misma”, indicó esta tarde el MPA.

Además, el juez dispuso su internación en el hospital Agudo Ávila, un neuropsiquiátrico de Rosario, para que reciba la atención adecuada.

En la misma audiencia, a la pareja de la joven, identificada como A.G.B (23) y quien se encontraba detenido en el marco de la misma investigación, no se le realizó imputación al no surgir de la pesquisa “elementos concretos” para acusarlo.

La causa está a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios, Luis Schiappa Pietra, quien había ordenado la detención de la pareja luego de hallazgo del cuerpo de la beba en un contendedor de residuos del centro de Rosario, el domingo pasado.

El cadáver fue encontrado por reciclador urbano el último domingo a la mañana, quien dio aviso a la policía.

Al día siguiente fue detenida la madre de la beba y su pareja, un varón trans, recordaron voceros del caso.

Sin embargo, el preinforme de autopsia ordenado por el fiscal advirtió que “no se advierten golpes o lesiones externas en el cuerpo”.

De todas maneras, el fiscal mantuvo a la pareja detenida y ordenó una serie de estudios complementarios para determinar la causa de muerte. (Télam)