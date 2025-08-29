Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El músico Ariel Carrizo volvió a hablar del dramático episodio que vivió en Pico Truncado durante una entrevista en Radio LU12 AM680 Río Gallegos. Tras haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales durante un control vehicular, Carrizo aseguró tener “mucho miedo” y denunció que la causa fue instruida como si se tratara de “lesiones leves”.

La salvaje agresión, ocurrida en la madrugada del sábado pasado, causó gran repercusión y repudio. El artista, de trayectoria internacional y ganador de un Pre Cosquín, sufrió lesiones graves y aún siente temor ante la posible pérdida de la visión en un ojo.

En diálogo con LU12 AM680, contó que recién este miércoles logró abrir el ojo izquierdo, aunque los médicos le advirtieron que aún esperan un diagnóstico definitivo. “Psicológicamente estoy totalmente destruido, con mucho miedo y paranoia todo el tiempo en cuanto a la Policía. Llevándola como puedo”, confesó en la radio.

La caras desfigurada del músico Ariel Carrizo. Tiene el riesgo de perder uno de sus ojos.

Sobre los instantes previos a la agresión relató: “Cuando me hicieron señas para que frenara, me tiraron algo al auto. Sentí un golpe fuerte, me dio miedo y dije ‘acá nos matan a trompadas’ y seguí derecho. Quise abandonar el vehículo… e irme caminando… hice un metro… no veía nada, solo un 10%. No sabía qué pasó”.

Carrizo narró que todos los golpes fueron a su cabeza y teme haber sido víctima de un ataque con intención de muerte. “La intención fue matarme. A patadas o con el arma, no sé porque no recuerdo nada”.

Además, denunció la inacción no solo de sus agresores tras el ataque, sino del resto de policías de la comisaría: “Me tuvieron detenido seis horas sin dejarme hablar ni tomar agua. Nada. A mi hermano lo redujeron y se lo llevaron enseguida en la caja de la camioneta, como si fuese un cordero”.

Cabe recordar que por disposición del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía, los dos efectivos policiales acusados de propinarle la golpiza al músico fueron separados del cargo y se les inició un sumario a ambos.

No obstante, Carrizo uestionó la falta de acciones concretas: “Que me vengan a pedir disculpas y decirme que desafectan a estas dos personas, no es la solución. Hay que meterlas presos a estos dos policías. Eran un montón de policías en la Comisaría Segunda que veían todo, mi estado de salud, y nadie dijo nada. Fueron cómplices”.

En cuanto a la calificación de la causa, lamentó que “el jueves fui a la Fiscalía y me dijeron que lo están tramitando como lesiones leves. Y no fue así. Estoy cada vez más asustado”.

Ariel también agradeció el apoyo solidario que recibió de la comunidad: “La trayectoria que tengo como músico me llevó a conocer gente, y gracias a todas estas personas que conozco, me han ayudado y se viralizó el caso, repudiando todo esto. Estoy más que agradecido con todos”.

La agresión ocurrió durante un control de alcoholemia en el ingreso a Pico Truncado. Tras intentar evadir ese control admitió haber consumido alcohol, pero remarcó que eso no justifica el nivel de violencia ejercido en su contra.

Las secuelas en el rostro de Carrizo y el auto en el que se movilizaba. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso generó fuerte movilización social: familiares realizaron una marcha para exigir justicia. Su padre y hermano reclamaron que no bastan sanciones internas, sino destitución y prisión para los responsables.

Carrizo concluyó con un mensaje claro: “Esto no puede volver a pasar nunca más”, una frase que resume el reclamo de toda la comunidad frente a la violencia institucional.

