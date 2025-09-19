Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves en Puerto Deseado estuvo marcada por un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Una mujer que circulaba en su Ford Fiesta por la intersección de Sargento Cabral y Osvaldo Bayer fue alertada por otros conductores de que debajo de su vehículo comenzaban a salir llamas. El hecho ocurrió en medio de una jornada de lluvia, lo que acentuó la preocupación de los transeúntes y automovilistas que se encontraban en la zona.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el principio de incendio se originó en el sector del motor, producto de una falla eléctrica vinculada al cableado del termostato. Apenas la conductora detuvo la marcha, vecinos y automovilistas dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió que el fuego fuera controlado a tiempo.

Las autoridades trabajando en el lugar del siniestro. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

La intervención conjunta del Departamento Zona II, División Cuartel 22, con el apoyo de la División Cuartel 4, la Policía y personal de Tránsito, fue determinante para que el siniestro no pasara a mayores.

A la llegada de los bomberos, el panorama generaba alarma: humo denso salía del interior del habitáculo del motor y las llamas comenzaban a expandirse. Con una rápida maniobra y utilizando equipos específicos, los efectivos lograron sofocar el foco ígneo antes de que avanzara hacia el resto del rodado. La labor coordinada de todos los organismos permitió no solo extinguir el incendio sino también garantizar la seguridad de la conductora y de quienes transitaban por el sector en ese momento.

Afortunadamente, no se registraron heridos. La mujer que conducía el Ford Fiesta resultó ilesa y pudo recuperar la calma tras el momento de tensión. El vehículo, de color blanco, sufrió daños materiales en la zona del motor, aunque se evitó que el fuego lo consumiera por completo.