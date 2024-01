Testigos del tiroteo en La Matanza lo describen como una "emboscada" planeada por los asesinos

Vecinos de los terrenos tomados en González Catán que fueron testigos de la masacre de cinco personas y las heridas por los menos otras seis durante un enfrentamiento por un loteo coincidieron hoy en que los asesinos montaron una "emboscada", tenían "todo planeado" y cuando se quedaban sin balas, recargaban y volvían a tirar.

"De la nada salieron, mientras les nenes estaba jugando", contó esta tarde a Todo Noticias una mujer que, como la mayoría de los vecinos que ocupan los terrenos en disputa, prefirió no dar a conocer su identidad por temor.

"Arrancaron a los tiros. Unas lacras. Y la gente respondió con piedras para que se fueran", recordó la vecina, quien describió que los niños quedaron "desamparados", en "medio de las balas".

"Empezamos a correr y ellos tiraban por todos lados", relató.

A su lado, un hombre que también reside en el lugar indicó que estos desconocidos armados contaron con el apoyo de otras personas para poder montar "une emboscada".

"En un momento se les acabaron las balas y entraron a una casita, se escondieron ahí, con un par de personas más y volvieron a tirar más. Tenían todo planeado", recordó.

De acuerdo con este testigo, los vecinos que llegaron primero hasta ese sector fueron las principales víctimas.

"A mí también me tiraron, pero me salvé de la muerte", señaló y criticó que la Policía llegó "media hora después" de que la llamaran.

Según este vecino, los encargados del predio cobran entre 30 mil y 50 mil pesos para instalarse allí y que varios de estos "delegados", como los llaman, suelen estar "armados".

"Ellos querían todo el poder. No dejaban pasar a nadie. Ni a la Policía. Los tenían comprados", afirmó.

Por su parte, un matrimonio que reside en el predio junto a sus hijos también apuntó contra estos encargados.

"El sábado nos fueron a apretar a nuestra casa, fueron con toda una banda de paraguayos y nos pusieron una causa de que nosotros andamos vendiendo droga para que los vecinos vengan y nos saquen, así ellos se manejan", indicó el hombre y en ese sentido agregó: "Inventan causas para que dejemos la tierra y después ellos las revenden."

Respecto a lo ocurrido ayer, la esposa del vecino señaló que los "sicarios" tenían más balas en un sector de vegetación, donde "recargaron y siguieron matando", y que en ese sitio "remataron" a las víctimas.

"Hubo una discusión con amenazas que venía de la noche anterior. Vinieron tres, no sé si eran sicarios o contratados ( ) enfierrados, y la gente iban con palos y machetes para lincharlos estas personas tiraban a mansalva, tenían balas a full", contó, por su parte, Ernesto, otro, en declaraciones a A24.

En tanto, otra vecina, que tampoco quiso dar a conocer su identidad, recordó que en medio de la reunión por el loteo "salieron tres hombres paraguayos que, de la nada, comenzaron a tirar tiros, sin decir nada, sin hablar, solamente empezaron a tirarle a uno de los vecinos".

"No le dieron porque no querían capaz que haya muertos, pero cuando la gente se molestó, porque ya no quiere vivir con miedo, amenazada, amedrentada, cuando empezaron los piedrazos y empezaron a correrlos, tiraron", describió.

De acuerdo con esta testigo había unas 250 personas presentes, familias enteras, con hijos, cuando comenzaron los disparos.

"Nos emboscaron", aseguró la mujer que explicó que los hombres que "quedaron adelante fueron los más perjudicados, los que fallecieron".

"Creo que había gente que sabía que había gente armada, porque no es la primera vez que pasa que quieren arreglarlo a las armas", añadió.

Por último, narró que ella y otros vecinos ayudaron a cargar a los baleados en distintos vehículos y que pidieron colaboración a uno de los "delegados", pero este "lo primero que hizo fue agarrar sus valijas e irse con su familia".

"Me dio impotencia, concluyó. (Télam)