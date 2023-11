Tiene 13 años y mató de un tiro a su padre porque maltrataba a su mamá: "Este no te golpea más"

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un chico de 13 años mató de un balazo en la cabeza a su padre mientras dormía en su habitación de una vivienda de la localidad bonaerense de Morón, cansado de ver cómo golpeaba a su madre, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

"Este no te golpea más", le dijo el adolescente a su mamá instantes antes de balear al hombre, quien murió esta mañana en el Hospital Güemes de Haedo, donde se hallaba internado en grave estado desde ayer, según dijeron a Télam los voceros consultados

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles en una casa situada en las inmediaciones de las calles Lanús y Mburucuyá, donde vivía un empleado municipal de 65 años -cuya identidad se reserva para preservar la del menor de edad- con su esposa y su hijo de 13.

Según la información recabada hasta el momento, el hombre le recriminó a su esposa no haber realizado unas compras y la golpeó, tras lo cual fue a recostarse a su habitación.

En ese momento, el hijo de la pareja, quien presenció el ataque, se acercó a su madre para consolarla y le aseguró que ya no volvería a ser golpeada, tras lo cual tomó un arma calibre 22 que estaba en un placard y baleó a su padre en la cabeza mientras estaba acostado, detallaron las fuentes.

El hombre fue socorrido por su mujer, quien llamó a la policía y a una ambulancia, que trasladó al herido al hospital donde esta mañana murió.

Los peritos policiales secuestraron en la casa el arma de fuego utilizada en el ataque que pertenecía a un amigo de la familia y no tenía la correspondiente autorización.

En tanto, la madre del adolescente declaró ante los investigadores policiales que su marido era muy violento y que nunca se animó a denunciarlo.

Las fuentes judiciales dijeron que el adolescente quedó a resguardo de familiares, ya que es inimputable por su edad, mientras que se inició una causa por "tentativa de homicidio y portación de arma de uso civil", que quedó a cargo de la fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de de Morón, Aldana Zingg. (Télam)