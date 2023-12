Tras persecución, choque y tiroteo, detienen a dos ladrones de ruedas en Villa Luzuriaga

Dos hombres que se tirotearon con la policía y que se presume venían de robar cubiertas de vehículos, fueron detenidos tras una persecución, un choque y un enfrentamiento a balazos ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Todo comenzó anoche, pasadas las 23, en la intersección de las calles América y Thames, donde agentes de la comisaría 3era. de la mencionada localidad del oeste del conurbano a bordo de una patrulla cruzaron a un auto Renault Logan blanco que aceleró su marcha al notar la presencia policial.

En ese contexto, los uniformados dieron la voz de alto a los sospechosos a bordo del vehículo, quienes desobedecieron dicho pedido e intentaron escapar por las calles contiguas.

Sin embargo, el Renault Logan fue visto en el cruce de las calles Thames y Miguel Cané por otro móvil policial que circulaba de frente, el cual lo embistió levemente en la parte delantera.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sospechoso dio un trompo e impactó en su parte trasera contra las rejas de un domicilio de la cuadra.

Luego de ello, los dos ocupantes del auto descendieron para continuar a pie con su fuga e incluso uno de ellos disparó al aire con una escopeta, señalaron las fuentes policiales.

La mencionada secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad municipales, donde también se observa a dos efectivos policiales descender del patrullero, tras lo cual uno de ellos extrajo su pistola reglamentaria y comenzó a disparar contra los delincuentes.

Finalmente, los dos hombres fueron reducidos a unos metros por los agentes, en la intersección de las calles Miguel Cané y Alcorta, donde no se les halló la escopeta que, según la policía, habían empleado.

A su vez, los voceros indicaron que el Renault Logan no poseía pedido de secuestro, aunque detallaron que dentro del vehículo se encontraron dos cubiertas, ambas de la marca Peugeot.

Ante esa circunstancia, los investigadores creen que los hombres, identificados como José Luis Sandoval (32) y Brian Nicolás Vargas (34), se dedicaban a robar cubiertas de autos estacionados.

Respecto a Vargas y Sandoval, las fuentes manifestaron que ninguno de ellos poseía antecedentes penales.

Por otro lado, se encontró en la escena del hecho un cartucho posiblemente de escopeta calibre 13 detonado, de color azul, por lo que los pesquisas sospechaban que los dos detenidos lograron descartar el arma en algún tramo de su huida.

Una de las vecinas del barrio, Mónica, afirmó esta mañana al canal TN haber escuchado el choque y los disparos antes de irse a dormir.

"Habrá sido a las 11.45 de la noche. Justo me iba a dormir y escuché un temblor. Después escuché como 10 tiros fácil. Me asomé por la ventana y veo que hay un auto acá. Parece que los venían siguiendo porque venían robando y el auto impacta en la puerta de la casa", relató la mujer.

Además, Mónica afirmó que el auto en el que viajaban los ahora detenidos "estaba cargado de ruedas y celulares robados".

"Se ve que venían robando hace rato. Ya no se puede estar, en todos lados te roban, Luzuriaga no era así. Es impresionante", concluyó.

Interviene en la investigación de lo ocurrido la fiscal Analía Córdoba, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, quien indagará a los dos detenidos en las próximas horas. (Télam)