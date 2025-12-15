Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial desplegado en horas de la noche del domingo permitió frustrar una tentativa de robo en instalaciones pertenecientes a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), uno de los complejos productivos más sensibles de la Cuenca Carbonífera. El procedimiento, que derivó en la aprehensión de tres hombres, se llevó adelante en el sector de Mina 6, sobre la Ruta Complementaria Nº 20 Este, y dio origen a una causa judicial que se encuentra en plena etapa investigativa.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, las actuaciones se iniciaron alrededor de las 23:40, a partir de un requerimiento realizado por personal de la División Caminera Julia Dufour. El aviso daba cuenta de una presunta situación irregular en un galpón tipo depósito perteneciente a la empresa estatal, donde se habría detectado el ingreso no autorizado de personas.

Al arribar al lugar, efectivos de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio constataron que el depósito principal se encontraba correctamente cerrado. Sin embargo, al inspeccionar una construcción lindante, advirtieron claros signos de forzamiento en el sistema de seguridad, lo que motivó el ingreso inmediato al inmueble. En el interior fueron halladas tres personas de sexo masculino, de 25, 35 y 37 años, cuya presencia no estaba autorizada.

Ante esta situación, y conforme a las facultades legales vigentes, el personal policial procedió a la aprehensión de los individuos, quienes quedaron a disposición del Juzgado Penal y Juvenil local. Como es habitual en este tipo de procedimientos, los involucrados fueron sometidos a los exámenes médicos correspondientes y se llevaron adelante las diligencias procesales de rigor, con la intervención del Gabinete Criminalístico, que trabajó en el lugar en busca de indicios relevantes para la causa.

Durante el operativo también se realizó el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación, los cuales quedaron bajo resguardo de la dependencia policial actuante. Estos elementos serán ahora analizados en el marco de la causa, con el objetivo de determinar si guardan relación directa con la tentativa de robo que se investiga.

Desde la fuerza de seguridad indicaron que, una vez cumplidos los plazos legales de la aprehensión y por disposición de la autoridad judicial interviniente, los causantes fijaron domicilio y recuperaron su libertad, quedando supeditados al avance del expediente judicial.