La Policía Caminera de Santa Cruz informó los resultados de los controles realizados durante la última quincena, en los cuales se verificaron 19.607 vehículos y se identificaron 40.125 personas en diferentes puntos estratégicos de la provincia. Los operativos, que se extendieron a lo largo de rutas nacionales y provinciales, tuvieron un carácter preventivo y apuntaron tanto a la seguridad vial como a la detección de posibles hechos delictivos.

De acuerdo con el parte oficial, se labraron 51 actas de infracción, mientras que 13 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva, lo que demuestra que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de tránsito. Además, 19 vehículos fueron secuestrados por distintas irregularidades, desde documentación vencida hasta falta de habilitación para circular.

Durante los procedimientos también se detectaron tres personas con medidas judiciales activas registradas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Según pudo saber La Opinión Austral, todas fijaron domicilio por orden de los juzgados que las requerían y pudieron seguir su camino.

Autos al costado del camino durante un retén cerca de La Esperanza. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las acciones estuvieron coordinadas por la Dirección General de Policía Caminera, con apoyo de unidades operativas de distintas localidades como Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Río Turbio y El Calafate. Según indicaron fuentes policiales, los controles se reforzaron especialmente durante los fines de semana, cuando el flujo vehicular aumenta por el movimiento turístico y los traslados laborales.

“Estos operativos buscan no solo garantizar el cumplimiento de las normas viales, sino también prevenir delitos y fortalecer la presencia policial en las rutas”, señalaron desde la fuerza. Además, destacaron el trabajo conjunto con áreas municipales y provinciales que colaboran en las tareas de fiscalización y prevención.