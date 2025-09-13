Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este sábado, se registró un fuerte choque en la calle 38 de Río Gallegos que obligó a la intervención de la Policía, personal de salud y los Bomberos de la provincia. El accidente, que ocurrió pasadas las 2:40 de la mañana, tuvo como escenario una de las principales vías de acceso a los populosos barrios San Benito y Bicentenario, donde el tránsito suele ser constante incluso en horarios nocturnos.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que un automóvil que circulaba por la zona perdió el control e impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada. El conductor del rodado fue auxiliado rápidamente por personal de salud y efectivos policiales que acudieron al lugar, evitando que quedara atrapado dentro del vehículo. Una vez controlada la situación, arribaron los bomberos del Cuartel 24, quienes realizaron maniobras de prevención, entre ellas la desconexión de la batería del automóvil siniestrado para impedir un posible incendio o cortocircuito.

Un agente de bomberos entre los rodados afectados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, el personal de la Comisaría Séptima de Policía y profesionales de la salud del Hospital Regional Río Gallegos llegaron para realizar las diligencias correspondientes. Mientras los primeros resguardaron la zona en la que se produjo el siniestro, los restantes procedieron a atender a la persona que conducía el rodado de menor porte.

La buena noticia es que, a pesar de la violencia del impacto, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos de gravedad. Según se indicó, el conductor fue trasladado para su evaluación médica, aunque su estado no revestía mayor riesgo. En tanto, la camioneta estacionada sufrió daños materiales, al igual que el auto involucrado, que quedó con serias roturas en su parte delantera.

La calle 38, que conecta directamente con la Ruta Nacional N°3 y oficia de acceso principal, soporta un caudal vehicular cada vez mayor, tanto de día como de noche. Vecinos de la zona han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar la señalización y mejorar la iluminación pública, ya que las arterias principales suelen ser escenario de maniobras imprudentes, especialmente durante la madrugada.