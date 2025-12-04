Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un impactante accidente vial sacudió este jueves por la tarde la ciudad de Río Gallegos. Un vehículo Volkswagen Gol Power de color rojo volcó en la intersección de las Avenida San Martín y Avenida Beccar, uno de los puntos con mayor circulación de la capital santacruceña.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el Gol avanzaba por la avenida San Martín cuando fue impactado por otro auto que circulaba por la rotonda. Tras la colisión, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando.

El conductor fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos por precaución.

Policía de Santa Cruz y agentes de Transito trabajan en el lugar. La circulación en el sector permanece totalmente cortado para permitir las tareas de peritaje y la remoción del auto.