Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reloj marcaba las ocho de la mañana cuando una nueva alarma se activó en la ciudad de Río Gallegos. El personal de la Comisaría Segunda de la Policía de Santa Cruz recibió un llamado urgente que daba cuenta de un accidente de tránsito en la intersección de las calles Alfonsín y Corrientes, uno de los puntos donde los vecinos aseguran que los incidentes son recurrentes pese a la señalización existente.

Según pudo saber La Opinión Austral, al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Ford Fiesta y una camioneta Ford Ranger habían colisionado con tal violencia que ambos vehículos terminaron subidos a la vereda, lo que incrementó el peligro para peatones que, por fortuna, no transitaban por allí en ese preciso momento. Los autos mostraban daños significativos en su carrocería, reflejo de la magnitud del impacto.

El corte de tránsito que se realizó en la esquina tras el incidente. FOTO: PRIMICIAS SANTA CRUZ

Minutos más tarde se hizo presente una ambulancia. Según pudo saber este diario, el médico de guardia evaluó en el sitio a los conductores, dos personas mayores de edad, quienes confirmaron que no presentaban lesiones de consideración y decidieron retirarse por sus propios medios. La rápida asistencia profesional permitió descartar, en esta oportunidad, un desenlace más grave.

En paralelo, personal de Tránsito Municipal se encargó de realizar el control de la documentación de ambos vehículos, que estaba en regla, y asesoró a los involucrados sobre los pasos administrativos a seguir tras el siniestro. Pese a que no hubo derivaciones hospitalarias, la escena volvió a despertar la preocupación en la comunidad sobre la seguridad vial en esa esquina, que ya carga con un historial de episodios similares pese a que existe señalización en esa intersección.