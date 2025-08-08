Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tranquila siesta del jueves, el habitual ritmo barrial de San Benito, en Río Gallegos, se vio alterado por un episodio que pudo tener consecuencias graves. Una fuga de gas en la intersección de las calles 60 y 37 movilizó a personal del Cuartel 24 de Bomberos de la provincia de Santa Cruz y a operarios de la empresa Distrigas, quienes actuaron con celeridad para controlar la situación.

El llamado de alerta se recibió pasado el mediodía, cuando vecinos notaron un fuerte olor característico del gas en la zona. La preocupación se apoderó rápidamente de quienes viven en este populoso sector de la ciudad, donde las viviendas se encuentran muy próximas entre sí. El arribo inmediato de los bomberos permitió confirmar que la fuga se originó por un daño accidental en una tubería.

Según pudo saber La Opinión Austral, mientras el personal de emergencias aseguraba el perímetro para evitar riesgos, los técnicos de Distrigas ya se encontraban en el lugar, listos para iniciar los trabajos de reparación. La coordinación entre ambas fuerzas fue clave: los bomberos garantizaron la seguridad de la zona, mientras los especialistas cerraban el suministro y controlaban la pérdida.

La pronta respuesta evitó que el incidente pasara a mayores. No se registraron heridos ni fue necesaria la evacuación de vecinos, aunque sí se recomendó a quienes habitan en las inmediaciones mantener las ventanas abiertas y evitar el uso de artefactos eléctricos hasta que la situación estuviera completamente normalizada.