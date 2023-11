Un chico de 13 años en grave estado al ser atacado por una patota de jóvenes en Córdoba

Un adolescente de 13 años permanecía hoy internado en grave estado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de ser atacado por una patota que lo golpeó brutalmente y le dio un ladrillazo en la cabeza, en una plaza del barrio Alberdi de la capital provincial, informaron fuentes policiales.

El violento episodio ocurrió el domingo pasado a la noche en la plaza Jerónimo Del Barco, en la esquina de Avenida Colón y Garzón Maceda, y desde entonces la víctima está internada con daño cerebral, según contaron sus padres a la prensa.

El niño agredido se encontraba con un amigo en ese lugar cerca de las 21.30, cuando la patota de jóvenes lo increpó para luego comenzar con la golpiza, en la que uno de los agresores le pegó un ladrillazo en la cabeza.

“Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma”, explicó Mariela, la madre del niño atacado, en declaraciones a Canal 12 de Córdoba.

"Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza", explicó Fabián, el padre del chico, y agregó: "En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida. Hoy no sé si esta vivo o muerto".

La situación del niño -su identidad se resguarda por ser menor de edad-, es muy comprometida, pero los padres confían en una recuperación: “La esperanza está”, dijo Mariela.

El caso es investigado por el fiscal Guillermo González, y no se descarta que el grupo agresor esté compuesto en su totalidad por menores de edad.

Asimismo, el padre advirtió que toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad y los agresores estarían identificados, aunque por el momento no se reportaron detenciones.

(Télam)