La noche del sábado 13 de septiembre se vio alterada en Río Gallegos por un accidente de tránsito que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Pasadas las 22:30 horas, un fuerte choque en la ruta, en el tramo de la Circunvalación cercano a la rotonda de Asturias, dejó a un vehículo con varios menores heridos y a otro protagonista que decidió escapar, desatando indignación y preocupación entre los vecinos de la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el siniestro involucró a un Peugeot en el que viajaba un hombre junto a cuatro chicos y a un Fiat Uno gris, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. La violencia del choque provocó lesiones en los ocupantes del Peugeot, quienes manifestaron dolencias y debieron ser asistidos en el lugar por personal médico del Hospital Regional Río Gallegos. Tras una primera atención, fueron trasladados a la guardia, donde se confirmó que tanto el conductor como los menores presentaban heridas leves, aunque la situación no dejó de generar alarma.

El frente del rodado que fue embestido por el Fiat. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

La escena obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos, mientras la policía trabajaba para asegurar la zona y despejar la calzada. El clima de tensión se agravó por la ausencia del responsable del Fiat, cuya decisión de abandonar el lugar dejó a las víctimas sin la posibilidad de recibir ayuda inmediata de quien había provocado el accidente. Efectivos policiales de la Comisaría Séptima iniciaron las actuaciones correspondientes y ya se encuentran abocados a identificar y localizar al conductor prófugo.

La noche terminó con un saldo menos dramático de lo que pudo haber sido: los chicos y el conductor del Peugeot ya se encuentran fuera de peligro y el tránsito se habilitó momentos después.