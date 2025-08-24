Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del domingo en Río Gallegos estuvo marcada por un susto que pudo haber terminado en tragedia. Un principio de incendio en una vivienda del barrio San Benito movilizó a los bomberos y a la policía provincial, quienes actuaron con rapidez para contener las llamas y evitar que el siniestro se expandiera. El episodio, ocurrido a primera hora de la mañana, dejó en evidencia una vez más los riesgos de las instalaciones eléctricas en sectores donde las construcciones son livianas y muchas veces precarias.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el alerta ingresó a las 7 de la mañana del 24 de agosto. Un llamado a la Comisaría Séptima advertía sobre la presencia de humo en una vivienda ubicada en la manzana 78, lote 4, en pleno corazón del populoso barrio San Benito, una de las zonas de crecimiento acelerado en la periferia de la capital provincial. Inmediatamente, una dotación del Cuartel 24 de Bomberos acudió al lugar en compañía de personal policial.

Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en el interior de la vivienda, una construcción ligera como tantas otras de la zona, y que se había iniciado en un enchufe donde permanecía conectado un artefacto eléctrico. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, con un rápido despliegue se procedió al tendido de una línea de manguera de 45 milímetros, lo que permitió sofocar el fuego en pocos minutos y evitar que avanzara hacia otras dependencias.

La pericia realizada en el lugar determinó que el siniestro fue accidental y tuvo como causa un cortocircuito. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas materiales de relevancia. Sin embargo, la situación encendió las alarmas en el barrio, donde la comunidad convive con los peligros propios de la precariedad de muchas instalaciones domiciliarias, sumado al uso intensivo de artefactos eléctricos en esta época del año, cuando las bajas temperaturas obligan a recurrir a calefactores y estufas portátiles.

En el operativo también colaboraron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Séptima, quienes labraron las actuaciones correspondientes y brindaron apoyo en el perímetro. El rápido accionar conjunto fue clave para controlar una situación que, en otros contextos, podría haber tenido consecuencias mucho más graves.