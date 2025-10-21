Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio en un taller ubicado sobre la avenida San Martín generó momentos de tensión este martes por la mañana en Puerto Deseado. El foco ígneo, originado por un desperfecto eléctrico en una motocicleta, fue controlado a tiempo gracias a la intervención inmediata del Cuartel 4 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, evitando que las llamas se propagaran y afectaran a todo el establecimiento.

El siniestro se produjo en un taller mecánico de la principal arteria de la ciudad, cuando el sobrecalentamiento del cableado de la batería de una motocicleta provocó un principio de incendio que rápidamente tomó parte del cielo raso del lugar. Según pudo saber La Opinión Austral, el origen fue accidental y se debió a una falla eléctrica que generó un sobrecalentamiento en el sistema de alimentación del rodado.

El fuego alcanzó a dañar parcialmente la estructura interna del techo y causó afectaciones por radiación térmica a otras dos motos que se encontraban estacionadas en el mismo sector. Por fortuna, al momento de la llegada del personal de Bomberos, las llamas ya habían sido controladas por quienes se encontraban en el lugar, lo que permitió concentrar las tareas en la ventilación, enfriamiento y revisión de los materiales comprometidos.

El equipo de emergencias, compuesto por efectivos del Cuartel 4, realizó las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del incidente. De acuerdo con las primeras conclusiones, se trató de un hecho fortuito que no involucró negligencia humana. A pesar del susto, no se registraron personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo. Los daños fueron materiales y se limitaron a una parte del taller.