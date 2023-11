Un detenido por el femicidio de una bombera santafesina asesinada de un disparo en la cabeza

Un hombre fue detenido hoy en la localidad santafesina de Ibarlucea como sospechoso del femicidio de la bombera Vanesa Soledad Zambrana, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes con un disparo en la cabeza en la orilla del río Caracarañá, en Pueblo Andino, informaron fuentes judiciales.

La detención del sospechoso se realizó durante un allanamiento en un domicilio de Avenida 25 de Mayo al 3500 de Ibarlucea, localidad ubicada a 7 kilómetros de Rosario sobre la ruta nacional 34, añadieron los informantes.

“Dicha persona se encuentra detenida y sindicada en relación al hecho investigado”, informó esta tarde la Fiscalía Regional Rosario, sin brindar mayores detalles.

El arrestado será llevado a audiencia imputativa “en los próximos días” por el fiscal que investiga el femicidio, Maximiliano Nicosia, de la Fiscalía de la ciudad de San Lorenzo.

El asesinato de la bombera voluntaria de 41 años y madre de tres hijos, ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, conmocionó a la comunidad de Pueblo Andino, una pequeña localidad santafesina situada a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario.

Vanesa Soledad Zambrana, que había dejado el cuerpo de bomberos voluntarios luego del nacimiento de su tercer hijo, salió de su casa a caminar el domingo a la tarde, pero nunca regresó.

Su cuerpo fue hallado con un tiro en la nuca el lunes a la mañana en la Plaza Balcón del Río, situada a orillas del Carcarañá, donde los investigadores estiman que fue baleada en una pasarela del solar.

El esposo radicó una denuncia por desaparición de persona el domingo a la noche, en la que alegó que no había podido comunicarse con ella, mientras los investigadores revelaron que no hallaron el teléfono celular de la víctima entre sus ropas.

Fuentes del caso dijeron a Télam que la principal hipótesis del caso consistía en que el asesino conocía a la víctima y presumían que podrían haber acordado un encuentro.

El teléfono celular de la mujer no apareció en la escena del crimen, pero tenía otros objetos de valor, como anillos de oro, que fueron sustraídos.

Para los pesquisas, ese elemento podría ser indicador de que el asesino se llevó el teléfono móvil para no dejar una posible evidencia del contacto entre ambos.

El detenido, que será acusado como presunto femicida de Zambrana, fue identificado por sus siglas como A.A.O. (Télam)