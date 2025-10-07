Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la tarde de este martes, se registró accidente insólito que tuvo lugar minutos antes de las tres de la tarde, en el corazón de la avenida Kirchner, a la altura del 2600 de Río Gallegos. Un Ford Focus, identificado como un móvil oficial de la Policía de Santa Cruz que trasladaba documentación a una dependencia, terminó impactando contra una camioneta y provocando un efecto dominó que afectó a otros dos vehículos estacionados sobre el margen izquierdo de la calzada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el rodado era conducido por un efectivo con rango de suboficial escribiente, quien se habría descompensado repentinamente mientras aguardaba el cambio del semáforo.

Agentes trabajando en el lugar del hecho. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese momento, y sin tener control de sus reflejos, el agente presionó el acelerador de manera involuntaria, lo que derivó en el primer impacto contra una camioneta Toyota Hilux detenida a pocos metros. El golpe generó una cadena de colisiones que alcanzó a un Chevrolet Corsa II y a un Citroën Picasso, ambos sin ocupantes al momento del hecho.

El estruendo y la secuencia de golpes llamaron de inmediato la atención de vecinos y peatones que circulaban por la zona, algunos de los cuales dieron aviso al 101. En pocos minutos, arribaron móviles de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, que se encargaron de asistir al conductor del vehículo policial.

El frente del Focus y la parte trasera de la camioneta. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El agente, visiblemente alterado y en estado de nerviosismo, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde se constató que se encontraba fuera de peligro.

Mientras tanto, el tránsito en esa cuadra debió ser interrumpido por precaución. Personal de Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro y verificar los daños materiales en los rodados involucrados. Por tratarse de un móvil oficial, las actuaciones quedaron bajo supervisión directa de la fuerza, en coordinación con la fiscalía de turno.