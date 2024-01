Un hombre de 71 años mató de un balazo a presunto ladrón que entró a su casa en José C. Paz

Un hombre de 71 años mató de un tiro a un supuesto ladrón que ingresó a robar a su casa del partido bonaerense de José C. Paz, y para los pesquisas se trató, en principio, de un caso de legítima defensa, informaron hoy fuentes judiciales.

El episodio, que fue dado a conocer hoy, ocurrió durante la madrugada del último domingo en una casa situada sobre la calle Coronel Arias, del barrio Alfonsina Storni, cuando un hombre de 71 años escuchó ruidos extraños dentro de su vivienda, por lo que tomó su pistola Bersa, con permiso de tenencia, y fue a ver qué pasaba.

Segundos después, según informaron los voceros a Télam, el dueño de la propiedad encontró a un intruso en uno de los ambientes de su casa, quien a su lado tenía varias herramientas que aparentemente planeaba robar.

De acuerdo al posterior relato del dueño de casa a la policía, al verlo, el sospechoso se abalanzó sobre él. por lo que reaccionó realizando un disparo de su arma.

El proyectil impactó en el pecho del intruso, quien cayó al suelo y a los pocos minutos falleció, añadieron los voceros.

Tras la denuncia del hecho, personal policial se dirigió hasta la vivienda donde sucedió el hecho y secuestró el arma del hombre para realizar las pericias pertinentes.

Según informaron voceros judiciales, la causa quedó en manos del fiscal Alfredo Mallo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18, del Departamento Judicial de San Martín, quien por el momento trabaja bajo la hipótesis de un homicidio en legítima defensa, motivo por el cual no adoptó ningún temperamento para con el hombre que disparó.

No obstante, agregaron las fuentes, Mallo aguarda los resultados de la operación de autopsia como así también el de distintas pericias balísticas y de rastros ordenadas.

(Télam)