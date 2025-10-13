Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada del lunes, efectivos de la División Comisaría Tercera de Río Gallegos realizaban recorridas de prevención sobre Avenida Alumno Piloto Lero Rivera, cuando al llegar a la intersección con Tripulantes del Fournier observaron a un hombre que transportaba dos maletines en actitud sospechosa.

Al notar la presencia del móvil policial, el sujeto arrojó los elementos a la vereda e intentó huir a pie, pero fue alcanzado y demorado tras una breve persecución por calle Isla Soledad.

Recuperaron los elementos y localizaron el vehículo afectado

El individuo, de 28 años, no pudo justificar la tenencia de los maletines ni aportar información sobre su procedencia. Ante esta situación, y por disposición de la Secretaría de Turno del Juzgado de Instrucción N° 1, se procedió al secuestro preventivo de los elementos con intervención del Gabinete Criminalístico.

Durante el rastrillaje posterior por la zona, el personal policial constató que en Tripulantes del Fournier al 2200 había una camioneta Renault Kangoo azul con la puerta trasera abierta. Su propietario, al revisar el vehículo, advirtió la falta de dos maletines con herramientas, cuyas características coincidían plenamente con las del secuestro.

Tras ser notificado, el damnificado reconoció los elementos, que fueron restituidos mediante acta formal, según lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

El sujeto recuperó la libertad pero quedó vinculado a la causa

El hombre demorado no registraba medidas judiciales vigentes, por lo que recuperó la libertad en las horas siguientes. Sin embargo, quedó imputado en la causa judicial iniciada por hecho contra la propiedad. La Policía de Santa Cruz destacó la efectividad de las tareas de prevención y patrullaje en horario nocturno, que permitieron evitar un robo y restituir los bienes sustraídos a su legítimo dueño.