Un hombre le pegó un balazo en la cabeza a un supuesto ladrón que entró a su casa en Casilda

Un presunto ladrón de 29 años y con antecedentes penales que ingresó trepando una reja a una vivienda de la localidad santafesina de Casilda, se encontraba hoy internado en grave estado, tras recibir un balazo en la cabeza efectuado por el dueño de la propiedad en un caso que para la justicia encuadra por el momento como de "legítima defensa", informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada de ayer, cuando un hombre, identificado como Nicolás Ferreyra (29) ingresó, presuntamente con intenciones de robo, a una propiedad situada entre las calles Dante Alighieri y Chile del barrio Nueva Roma, en la localidad de Casilda, situada a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario, consignaron a Télam los voceros consultados.

Según la investigación a cargo del fiscal de Casilda, Emiliano Ehret, el hombre trepó una reja de ingreso a la vivienda y al ser detectado por el propietario en el patio interno, este le disparó, tras lo cual llamó a la policía y entregó el arma, un revólver calibre 32.

El Servicio de Emergencias de esa localidad trasladó al sospechoso herido, primero al hospital zonal San Carlos a donde ingresó con una herida de bala en la cabeza, pero debido a la gravedad de su cuadro clínico, más tarde fue derivado al hospital Centenario de Rosario, donde hoy permanecía internado en estado reservado, alojado en la la unidad de terapia intensiva, añadieron los informantes.

Según la investigación, el herido cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y el martes pasado había salido en libertad, tras cumplir una prisión preventiva.

En tanto el propietario de la vivienda, un hombre de 49 años quien vive junto a su madre de más de 80 años, estuvo demorado unas horas y fue liberado anoche.

"Se trata de un caso de aparente legítima defensa", aseguró hoy el fiscal del caso, Ehret, quien de todos modos reveló que al propietario se le inició una causa por "tenencia de arma de fuego" porque la que le fue secuestrada, "no estaba registrada".

Según el investigador, "el propietario observa que el intruso trepa una reja de 2,10 metros de altura, luego entra al patio, uno interno chico de protección de la puerta de ingreso, y es allí donde dispara desde adentro de la vivienda".

"Se presume que el propietario repele el escalamiento del cerco perimetral", apuntó el fiscal en declaraciones a Cadena3-Rosario.

Asimismo indicó que si bien se le formó una causa por tenencia de arma de fuego, ordenó que el vecino que le disparó a Ferreyra quede en libertad al considerar que no tiene antecedentes penales y que no existe peligro de fuga porque desde un principio se puso a disposición de la justicia. (Télam)