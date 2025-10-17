Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 16 de octubre, aproximadamente a las 17:20 horas, un ciudadano de 54 años y domiciliado en el Barrio 330 de la localidad de Puerto Deseado, se encontró con una publicación en la red social Facebook que aparentemente provenía de Tarjeta Naranja. La publicación mencionaba una supuesta actualización de tarjetas, lo que llamó la atención del damnificado.

Al hacer clic en el enlace proporcionado en la publicación, el hombre fue redirigido a un chat de WhatsApp. En este chat, los estafadores realizaron una videollamada al denunciante, ganándose su confianza. Este tipo de estafas se volvió muy común en las localidades de la provincia de Santa Cruz.

Posteriormente, a través de la aplicación Naranja X, Fuentes constató que se había realizado una compra no autorizada por el monto de $427.960,00. Además, descubrió que se habían transferido $2.000.000,00 desde su cuenta a otra cuenta (de la cual aportó los datos a la policía).

El damnificado, al darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, se sintió perjudicado económicamente y procedió a realizar la denuncia judicial correspondiente. La policía se encuentra investigando el caso para identificar a los responsables de esta estafa virtual y determinar cómo lograron acceder a la cuenta del ciudadano.