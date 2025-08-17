Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las primeras horas del domingo, la tranquilidad del barrio 400 Departamentos de Río Gallegos se vio alterada por un foco ígneo en la vía pública. El hecho, ocurrido en la intersección de Blumetti y Ameghino, movilizó a los bomberos y dejó la sospecha de una acción intencional que preocupa a vecinos y autoridades.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que aproximadamente a las 4 de la madrugada del 17 de agosto, el Cuartel Central de Bomberos recibió un llamado telefónico que alertaba sobre un principio de incendio en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un contenedor de residuos ardiendo, lo que generaba humo y el riesgo de propagación a las viviendas cercanas.

El personal especializado actuó de inmediato y, tras controlar las llamas, utilizó un bichero para remover los restos carbonizados y asegurarse de que no quedaran brasas encendidas. Aunque no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración, la escena volvió a poner sobre la mesa una problemática recurrente: la quema de basura en espacios públicos, muchas veces asociada a hechos vandálicos.

La Policía de Santa Cruz informó que, por las características del fuego, se presume que el origen habría sido intencional, aunque hasta el momento no se identificaron a los responsables. En paralelo, efectivos del Comando Patrulla se acercaron al lugar para colaborar con el operativo y garantizar la seguridad de los vecinos, quienes se mostraron inquietos por el episodio.