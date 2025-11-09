Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven en la madrugada de este sábado en cercanías de la localidad de Perito Moreno.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas sobre la Ruta Provincial N° 43, a unos siete kilómetros del casco urbano, en dirección hacia Los Antiguos.

Un vecino alertó a la Policía de un automóvil volcado al costado de la ruta. Cuando las autoridades llegaron constataron que el conductor –Jonathan Gabriel Hueche (31), de Las Heras- yacía sin vida, debajo del vehículo.

Además de la comisaría local intervino Bomberos y la División Accidentología Vial. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.