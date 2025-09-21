Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intento de robo se registró en las últimas horas en el barrio Codepro de Río Gallegos, el mismo mantuvo en vilo a los vecinos y derivó en un rápido accionar policial. Un joven de 18 años fue aprehendido tras ser sorprendido manipulando una motocicleta en plena vía pública y posteriormente merodeando vehículos estacionados en otra zona de la ciudad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio comenzó alrededor de las 00:10 horas del domingo, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a la División Comisaría Tercera. El denunciante, un vecino de calles Juan José Paso y Correa Falcón, informó que había sorprendido a un sujeto encapuchado y vestido de negro intentando violentar el sistema de bloqueo del manubrio de su motocicleta Corven Mirage 110, de color negro. El sospechoso, al verse descubierto, huyó rápidamente de la escena en dirección a la calle McKinlay.

Ante la denuncia, se montó un operativo de rastrillaje en la zona, una estrategia habitual en este tipo de situaciones para evitar la fuga del involucrado. Apenas quince minutos después, una nueva alerta llegó al 911: una vecina de calle Mosconi al 1500 informó que un joven con las mismas características rondaba vehículos estacionados, generando temor entre los residentes.

El despliegue policial permitió ubicar al sospechoso en la vía pública, sobre calle Mosconi al 400. Allí fue identificado como un joven de 18 años, quien quedó inmediatamente aprehendido. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se realizó sin incidentes y en presencia de testigos, lo que refuerza la transparencia de la intervención.

Tras el arresto, se cumplimentaron las diligencias de rigor en conjunto con personal de la División Criminalística, quedando todo bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos. Finalmente, se dispuso que el joven recupere la libertad una vez cumplidos los plazos legales, aunque quedó obligado a fijar domicilio y a disposición del magistrado interviniente.